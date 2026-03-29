Uzun bir aranın ardından İzmir’de sahne alan Seda Sayan, konserinde eşi Çağlar Ökten’i de sahneye davet etti. İkilinin romantik anları dikkat çekerken, evlilik tarihiyle ilgili yaşanan diyalog geceye damga vurdu.

EVLİLİK TARİHİ AÇIKLAMASI

Sahnede birbirlerine olan sevgilerini sık sık dile getiren çift, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, bir hayranın evlilik tarihiyle Sayan Öktem çiftinin evlilik tarihinin aynı olmasıydı.

''ÇOK EVLENİNCE BÖYLE OLUYOR''

Evlilik tarihini hatırlamakta zorlanan Seda Sayan’a, eşi Çağlar Ökten’den esprili bir gönderme geldi. Bunun üzerine Sayan’ın “Çok evlenince böyle oluyor” sözleri mekânda kahkahaların yükselmesine neden oldu.

Yaşanan eğlenceli anların ardından çiftin samimi tavırları ve romantik görüntüleri de dikkat çekti. Sayan ve Ökten, sahnede birbirlerini öpmeye doyamadı.

4. YIL DÖNÜMLERİ YAKLAŞIYOR

Seda Sayan ile Çağlar Ökten, 25 Nisan 2022’de İstanbul’daki Swissotel The Bosphorus’da düzenlenen nikah töreniyle evlenmişti. Nikah, Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu tarafından kıyılmıştı.

Çiftin Prag’da yapılması planlanan düğün, vize sorunları nedeniyle İstanbul’da gerçekleşmişti. Seda Sayan’ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten’in damatlığı ise Tolga Çam imzası taşıyordu.

Nikah şahitliklerini Safiye Soyman ve Esra Özmen ile Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun üstlenmişti. Organizasyon Jovir Events tarafından yapılmıştı.

Nikahın ardından çiftin balayını Paris’te geçirmeyi planladığı ve sonrasında Çağlar Ökten’in Mersin’de yaşayan ailesiyle bir araya geleceği belirtilmişti.