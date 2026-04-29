Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı’nın evliliklerinde kriz yaşadığı ve boşanma aşamasına geldikleri yönündeki iddialar bir süredir magazin gündeminde yer alıyordu. Çift, çıkan haberlerin ardından yaptıkları ortak açıklamada ilişkilerini toparlamak için çaba gösterdiklerini ifade etmişti.

YÜZÜĞÜ GERİ TAKTI

Günler sonra Lara Paşalı’dan gelen paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı. Günlerdir yüzüksüz fotoğraflar paylaşan Lara Paşalı'dan şaşırtan bir hamle geldi. Paşalı’nın fotoğrafta yeniden evlilik yüzüğünü taktığının görülmesi, çiftin sorunları aştığı yönünde yorumlandı.

BARIŞTILAR MI?

Söz konusu detay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, “barıştılar mı?” sorusu yeniden alevlendi. Kulislerde konuşulanlara göre çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği, bu süreçte destek aldığı ve yeniden bir araya geldiği iddia ediliyor. Lara Paşalı’nın paylaştığı fotoğraf ise bu iddiaları güçlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı hakkında bir süredir evliliklerinde kriz yaşandığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Özellikle Paşalı’nın rol arkadaşları Eylül Lize Kandemir ve Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığına dair ortaya atılan söylentiler magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

İddiaları güçlendiren gelişmeler de dikkat çekmişti. Sancaktutan’ın “Kıskanmak” dizisiyle ilgili sosyal medya hamlesi ve Paşalı’nın Kandemir ile birlikte yer aldığı Masumiyet Müzesi’ndeki fotoğraflarını kaldırması, kulislerde “kriz” yorumlarını artırmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından çift, haklarındaki iddialara ilişkin açıklama yaparak söylentilere yanıt vermişti. Ancak gündeme gelen son görüntüler, çiftle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

''Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz.

Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz.

Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik; çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu.

Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz.

Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.

Lara - Selahattin"