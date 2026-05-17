Avrupa'nın en büyük kurt popülasyonlarından birine ev sahipliği yapan İtalya’da bilim insanları korkutucu bir tabloyla karşılaştı. Son araştırmalar, ülkedeki vahşi kurtların neredeyse yarısının artık "safkan" olmadığını, köpeklerle karıştığını ortaya koyuyor.

1970’lerde İtalya'da sadece tek bir kurt-köpek melezi görülmesi büyük bir olayken, bugün durum kontrolden çıkmış durumda. Biyolog Rita Lorenzini ve ekibinin 2020-2024 yılları arasında yürüttüğü devasa DNA analizi, acı gerçeği belgeledi: İncelenen kurtların yüzde 47’si artık birer melez.

KENTLŞME VE BAŞIBOŞ KÖPEK SAYISINDA ARTIŞ

Kurtlar normal şartlarda köpekleri birer arkadaş değil, rakip ya da av olarak görür. Ancak İtalya’nın orta ve güney bölgelerindeki kontrolsüz kentleşme, kurtların yaşam alanlarını daralttı. Sürü yapısı bozulan ve yalnız kalan dişi kurtlar, hayatta kalmak ve üremek için bölgedeki başıboş köpeklerle "yakınlaşmak" zorunda kaldı. Sonuç: Doğanın dengesini sarsan yeni bir tür.

TÜRÜN ÖZGÜNLĞÜ YOK OLMAYA BAŞLADI

Biyolog Paolo Ciucci, bu durumu "genetik boğulma" olarak tanımlıyor. Bu, kurdun özgün gen havuzunun, köpek genleri tarafından yutulması ve bir noktadan sonra geri dönüşün imkansız hale gelmesi demek. Yani dışarıdan bakıldığında kurt gibi görünen bir hayvan, aslında iç dünyasında, davranışlarında ve avlanma içgüdülerinde bir köpek gibi davranmaya başlayabilir.

PEKİ NEDEN TEHLİKELİ?

Ekosistem Kaybı: Kurtlar, doğanın en önemli "düzenleyicileridir". Melezleşen bir popülasyonun avlanma biçimi ve sosyal hiyerarşisi değiştiğinde, tüm ekosistem zinciri bozulabilir.

Tespit Edilemiyor: Bazıları melezlerin daha koyu tüylü olduğunu söylese de, uzmanlar dış görünüşün yanıltıcı olabileceğini, tek kesin çözümün genetik testler olduğunu belirtiyor.

KUZEY İTALYA VE AVRUPA TAHDİT ALTINDA

Şu an için başıboş köpek sayısının az olduğu Kuzey İtalya’da melezleşme daha nadir görülüyor. Ancak kurtlar çok uzun mesafeler kat edebilen gezginler. Uzmanlar, melez genlerin eninde sonunda Alpler'i aşarak tüm Avrupa'daki kurt popülasyonuna sızmasından endişe ediyor.

"HAYAL ETTİĞİM KURT BU DEĞİL"

IUCN Avrupa Büyük Etçiller Girişimi başkanı Luigi Boitani, 50 yıl önce ilk melezi keşfeden isimdi. Boitani, yaşanan bu değişime karşı duygusal ve bilimsel bir uyarıda bulunuyor: "Belki eski kafalıyım ama İtalya'daki tüm kurtların gelecekte birer melez olacağı fikrine karşıyım. Kurdun binlerce yıllık evrimsel ve kültürel değeri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya."

Doğa, binlerce yıl önce evcilleştirdiğimiz dostlarımızı şimdi tekrar vahşi atalarıyla birleştiriyor. Ancak bu birleşme, bildiğimiz anlamdaki "kurt" türünün dünyadaki sonu olabilir.