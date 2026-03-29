Emeklilik sisteminde yeni düzenlemeler gündemde. Kademeli emeklilik talebi, primlerini tamamlamış ancak yaş sınırı nedeniyle planladıkları zamanda emekli olamayan çalışanların sorununu öne çıkarıyor. Uzman Ekonomist Muhammed Bayram, sistemin EYT ile karıştırılmaması gerektiğini belirterek, kademeli emekliliğin kapsamını, avantajlarını ve risklerini Tgrthaber.com’a değerlendirdi.

KADEMELİ EMEKLİLİK VE EYT ARASINDAKİ FARK

Bayram, EYT düzenlemesinin prim gün sayısını tamamlayanların yaş sınırı olmadan emekli olmasını sağladığını hatırlatıyor. “EYT, deprem öncesi Cumhurbaşkanının söz verdiği bir düzenlemeydi ve devlet tarafından sübvanse edildi. Ancak kademeli emeklilik bugüne kadar resmi olarak hayata geçirilmedi ve EYT ile aynı değil” diyor.

Kademeli emeklilik talep edenler, EYT kapsamını kısa farklarla kaçırmış kişilerden oluşuyor. Bir gün, bir ay veya birkaç yıl farkla EYT’den yararlanamayan çalışanlar, kademeli emeklilik talep ediyor. Ancak Bayram, bu talebin henüz somut bir çalışma ile desteklenmediğini vurguluyor.

PRİMLER TAMAMLANDI AMA YAŞ SINIRI ENGELİ VAR

Kademeli emeklilik talep edenler, primlerini eksiksiz ödemelerine rağmen daha geç emekli olacaklarını belirtiyor. Bayram, “EYT’de sonradan getirilen yaş şartı birçok kişiyi planladıkları zamanda emekli olamaz hale getirdi. Kademeli emeklilikte ise başlangıçta şartlar belliydi. İki sistem birbirine eşit değil” diyor.

EMEKLİLİK PLANLAMASINDA ALTIN TAVSİYELER

Bayram, doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve diğer borçlanma haklarının maliyet artmadan kullanılmasını öneriyor. Emeklilik yaşı ve prim gün sayısı tamamlandığında vakit kaybetmeden emekli olunması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca 2024’te emekli olanların 2025’te, 2025’te emekli olanların da 2026’da emekli olacaklara göre daha yüksek maaş aldığını hatırlatıyor.

EMEKLİLİK YAŞI VE SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI GEREKİYOR

Bayram, kademeli emekliliğin emeklilik sisteminin tamamen gözden geçirilmesi anlamına geldiğini söylüyor. Ancak bunun erken emeklilik anlamına gelmediğini vurguluyor. Stajyer ve çırakların sorunlarının kısa vadede çözülmesinin sürece katkı sağlayacağını belirten Bayram, yaş sınırının dengeli bir şekilde artırılması gerektiğini ifade ediyor.

Kademeli emeklilik tartışması, çalışanlar ve yetkililer için önümüzdeki dönemde kritik bir gündem maddesi olacak. Uzmanlar, sistemin dengeli hale getirilmesi, primlerin doğru yönetilmesi ve erken emeklilik uygulamalarından kaçınılmasının hem çalışanlar hem de devlet bütçesi açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.