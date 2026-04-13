Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Metehan Altunbaş'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, üstünlüğünü koruyamadı. 61. dakikada ikas Eyüpspor'da Denis Radu, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Samsunspor, 10 kişi kalan rakibine karşı 77. dakikada Mouandilmadji beraberliği yakaladı. 90+4'te ise Sousa ile geri dönüşü tamamlayarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Ligde 2 hafta sonra 3 puanla tanışan samsunspor, puanını 39’a yükseltti. Küme düşme hattından bulunana Eyüpspor ise 22 puanda kaldı. 16. sırada bulunan İstanbul ekibinin mağlubiyet serisi beş maça çıktı.