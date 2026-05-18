Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-Lacivertlilerin gollerini 67'de Fred, 78 ve 81'de Kerem Aktürkoğlu attı. Eyüpspor'un gollerini ise 16'da Legowski, 35'te Metehan ve 86'da Talha Ülvan kaydetti. Talha'nın golünün ardından yaşananlar ise sosyal medyada gündem oldu...

Eyüpsporlu futbolcu Seyfettin Anıl Yaşar'ın Fenerbahçe tribünlerine karşı yaşadığı aşırı sevinç, sosyal medyada paylaşılmasının ardından hızla yayıldı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, 23 yaşındaki futbolcuya yoğun tepki gösterdi.

TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖZÜR DİLEDİ

Genç oyuncu ise maç sonu yaptığı açıklamada görüntülerin 'yapay zeka' ile oluşturulduğunu söyledi. Yaşar, şöyle konuştu:

"Bazı görüntüler yapay zeka ile oluşturulmuş. Asla öyle bir hareketim olmadı. Ağzımdan kötü bir laf da çıkmadı. İstemeden üzdüğüm insanlar varsa özür dilerim."

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin ise maç sonu oyuncusu adına "Seyfettin Anıl Yaşar, pırlanta gibi bir çocuk ama onun adına ben özür diliyorum. Bunların hepsi 20'li yaşlarda, hata yapacaklar. Varsa öyle bir şey ben özür diliyorum. Hiçbir futbolcumun böyle bir şey yapmasını istemem" diyerek özür diledi.