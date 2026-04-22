Piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

KRİTİK FAİZ KARARI BUGÜN AÇIKLANACAK

Merkez Bankası, politika faizini bugün saat 14.00'te açıklayacak. Merkez Bankası 12 Mart'ta gerçekleştirilen toplantıda politika faizini yüzde 37'de sabit bırakmıştı. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda Merkez Bankası'nın nasıl bir karar alacağı merak ediliyor.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bir yandan da faiz kararı için beklentiler araştırılıyor. AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

AA Finans’ın, TCMB’nin 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22’si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1’i 100 baz puan, 14’ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.

Mart ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.