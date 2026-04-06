Ekonomi yönetimi, İngiltere’nin başkenti Londra’da yabancı yatırımcılarla toplantıda faiz politikasına ilişkin ‘asla’ yorum yapmadıklarını belirterek çıkan haberleri 2 gün sonra yalanladı. Ekonomistler ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası’nın (TCMB) şeffaflık açısından sınıfta kaldığını belirterek yabancılarla toplantıların basına açık olmasını ve yurt dışı ziyaretlerinin ardından yurt içinde de piyasaya ve reel sektöre bilgi verilmesi gerektiğini vurguladı. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, TCMB ve Hazine’nin geçen hafta Londra’daki toplantılarında bulunan 3 katılımcının, 22 Nisan’daki toplantıda faizlerin artırabileceği yönünde sinyal aldığını haberleştirdi.

HERKESLE PAYLAŞILMALI

Hem Hazine hem de TCMB eş zamanlı açıklama yaparak toplantılarda para politikasına ilişkin yorum yapılmadığını vurguladı. Ekonomistler, toplantılarda faize ilişkin yorum yapılmamış olabileceğini belirttikten sonra hem Hazine’de hem de TCMB’de şeffaflık problemi olduğu eleştirisini yaptı.

Ekonomist Selva Demiralp, “TCMB kararlarına ilişkin önceden bilgi edinme hakkı, yabancı yatırımcı olmakla kazanılmaz. Bir sözlü yönlendirme yapılacaksa tüm kamuoyu ile aynı anda paylaşılması gerekir” değerlendirmesini yaptı. Merkez Bankası’nın eski Başkanı Durmuş Yılmaz ise “1 numaralı iletişim kuralı:

Piyasa ile ilgili tüm bilgiler tüm piyasa katılımcılarına aynı anda iletilmelidir” ifadesini kullandı.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu da “(TCMB Başkanı) Dr. Fatih Karahan bundan sonra yabancılarla toplantılarını basına açık yapmalı” önerisinde bulundu. Ekonomistler, yabancı yatırımcılarla yapılan toplantıların ardından yurt içinde de benzer toplantılar yapılması gerektiğini belirtiyor.