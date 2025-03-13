Bankaların yeni müşteri kazanmak amacıyla sundukları faizsiz kredi kampanyaları arasında rekabet giderek artıyor. 13 Mart 2025 itibarıyla bir bankada faizsiz kredi limiti 60 bin TL’ye kadar çıkarken, 4 bankada 55 bin TL, 3 bankada 50 bin TL ve 1 bankada ise 45 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuluyor.
Faiz oranlarındaki düşüş eğiliminden dolayı, daha fazla banka faizsiz kredi seçeneği sunmaya başladı.
HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?
Bankaların sunduğu faizsiz kredi seçenekleri şu şekilde:
ON Dijital: 60 bin TL
- 35 bin TL kredi
- 25 bin TL Süper Ek Hesap
QNB: 55 bin TL
- 30 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
- 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
Akbank: 55 bin TL
- 30 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)
- 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
İş Bankası: 55 bin TL
- 25 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
- 30 bin TL Ek Hesap (1 ay vadeli)
TEB: 55 bin TL
- 30 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)
- 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
Yapı Kredi: 50 bin TL
- 25 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)
- 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
Garanti BBVA: 50 bin TL
- 25 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)
- 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
Enpara: 50 bin TL
- 50 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)
Denizbank: 45 bin TL
- 20 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
- 25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
TÜKETİCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?
- Faizsiz kredi kampanyaları genellikle yalnızca “yeni hesap açan müşterilere” uygulanıyor.
- Faizsiz kredilerin bazıları “nakit avans” olarak sunulduğunda, kredi kartı da verilebiliyor. Bu durumda, ileride karşılaşılabilecek kart aidatı gibi ek maliyetler göz önünde bulundurulmalı.
- Faizsiz kredi tutarları genellikle “maksimum” rakamlar olup, kredi notuna bağlı olarak bu tutarlar daha düşük olabiliyor.