Trendyol Süper Lig'in. 30. haftasında Fatih Karagümrük, 1-0 öne geçtiği maçta Eyüpspor'a 2-1 kaybetti. Karagümrük'ün tek golünü 16'da Serginho attı. Eyüpspor'a 3 puanı getiren golleri ise 39. dakikada Kranevitter (k.k.) ve 44'te Mateusz Legowski kaydetti.
Öte yandan Eyüpspor'da Anıl Yaşar, 78. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
YILIN FIRSATINI TEPTİ
Sezonun ilk haftalarından beri ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük, Eyüpspor'u yenmesi halinde son sırayı rakibine teslim edecekti.
Ancak büyük fırsatı tepen Karagümrük 20 puanla son sıradaki yerinde kalırken; puanını 25'e yükselten Eyüpspor, 16. sıraya yerleşti.