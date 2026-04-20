Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Bugün maalesef 1 puana razı olduk, yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzücü bir akşam yaşadıklarını ifade ederek, "İki puan kaybettik. En azından son dakikaya kadar kazanabilme ihtimalimiz vardı. Bugün savunamadık. Bugün başkalarına olan bize de olmuş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

1 PUANA RAZI OLDUK

Geçen haftaya göre çok daha güçlü takım, güçlü kadroya karşı oynadıklarını belirten Tekke, şöyle devam etti: "Özellikle ilk yarı, oyunun ilk bölümünde baskılarımız kırıldı, iyi baskı yaptığımızı söyleyemem. Aslında şans olarak top bizdeyken konumlanmalarımız gayet iyi. Fakat, etkinlik istediğimiz seviyede olmayabilir. Fakat, iki tane pozisyon var şimdi izledim, penaltı olabilir mi, verilebilir mi? Ve bir de tabii Onuachu'nun topu tuttuktan sonra 5-6 tane belki daha fazla, hepsinde bizim aleyhimize faul verilmesi, o enteresandı. Onun haricinde oynadığımız takım bence gayet iyi iş çıkardı, benim oyuncularım da gayet iyi iş çıkardılar. Fakat bugün maalesef 1 puana razı olduk, yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Kupa maçı var, çok zor bir deplasmana gideceğiz, akabinde tekrar zor bir deplasman. Kalan haftalardaki maçlarımız çok çok zor. Her rakip için her maç zor geçiyor. Biz de bunu yaşıyoruz açıkçası."

BİR STANDART YOK

Hakem kararları ile ilgili düşünceleri de sorulan Tekke, şu görüşleri paylaştı: "Onuachu'ya yapılan çok bariz fauller var. Çok rahat pas geçildi ve o topların hepsi dönüp bize atak olarak geldi ve bizim planlarımızdan bir tanesi de bu. Bu konuda rahatsızlığım var. Bu iki pozisyonla ilgili yani kornerden gelen top yanılmıyorsam eline çarpıyor rakip oyuncunun, kafasından geliyor diyor olabilir ama top bizim futbol ailesinin söylediği top lop oluyor, elle yumuşuyor. Ama Felipe'ninki çok enteresan. O çok enteresan bir pozisyon. VAR hiç teşebbüste bulunmadı. Genel hatlarıyla hakemlerle ilgili herkesin görüşü belli zaten, herkesin her hafta açıklama yaptığı, hakemlerle ilgili memnun olmadığı bir ortam. Aynı pozisyonlar bazen bizim lehimize veriliyor rakibin aleyhine veriliyor, bu bize de oluyor. Bir standart yok. Bugün yine o standardın çok uzağında bana göre yönetim vardı."