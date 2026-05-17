Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin teknik direktör adayları da netlik kazanmaya başladı. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Aziz Yıldırım'ın listesinin ilk sırasında 3 sezon önce Sarı-Lacivertlileri çalıştıran Jorge Jesus bulunuyor.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Jesus, henüz pazarlık için masaya oturmadı. Öte yandan gün içinde çıkan haberlerde Jesus'un Sarı-Lacivertliler ile 'yarım kalan hikayesini' mutlu sona ulaştırmak istediği ve olası teklife sıcak baktığı ifade edildi. 71 yaşındaki teknik direktörün ayrıca sözleşmesinde Portekiz Milli Takımı'ndan gelecek olası bir teklifte görevden ayrılmasını mümkün kılan bir madde istediği ifade edildi.

BİR 'EVET' HER ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK

Öte yandan Jesus'un Fenerbahçe'ye 'Evet' demesi halinde Al-Nassr'ın da Fatih Terim ismine gideceği iddia edildi. Gazeteci Ersin Düzen, NOW Spor'da yaptığı açıklamada Suudi ekibi ile Terim temasını şöyle aktardı:

"Al-Nassr, Fatih Terim'in kapısını çalabilir. Belki de bir teklif yapmıştır ya da yapmak üzeredir. Hocama yeniden Arabistan yolları gözükebilir. Jesus'un Al-Nassr ile sözleşmesi bitiyor. Suudi Arabistan tarafından aldığım bilgi Fatih Terim'in adaylar arasında olduğu yönünde."