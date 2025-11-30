Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında zamlı dönem başlayacakken havaların soğumasıyla birlikte vatandaşta doğalgaz zammı korkusu da başladı.
Dün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgazdan elektriğe, akaryakıt depolamadan Emisyon Ticaret Sistemi’ne (ETS) kadar pek çok alanda yeni tarifeleri ve gelir tavanlarını belirledi.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar ie enerji sektöründeki maliyet kalemlerinin artması beklenirken bu artışla birlikte vatandaşın faturasına da zam korkusu başladı.