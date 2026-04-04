Doğalgazda devlet desteğinin daraltıldığı "Kademeli Fiyat Uygulaması" resmen yürürlüğe girdi. Yeni sistemle birlikte il bazlı belirlenen limitleri aşan aboneler, faturalarında yüzde 69,41 daha pahalı olan ikinci kademe tarifesiyle karşılaşacak.

Enerji piyasalarında uzun süredir beklenen kademeli fiyatlandırma dönemi, 4 Nisan 2026 itibarıyla hayata geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK koordinasyonunda hazırlanan yeni modelle, enerji sübvansiyonlarının daha dengeli dağıtılması hedefleniyor. "Az tüketenin az, çok tüketenin gerçek maliyeti ödeyeceği" bu sistemde, özellikle yüksek tüketim yapan villa ve müstakil konut sahiplerinin devlet desteğinden daha az yararlanması öngörülüyor.

BİR FATURADA İKİ AYRI BİRİM FİYAT DÖNEMİ

Yeni sistemin en dikkat çekici özelliği, bir fatura dönemi içerisinde iki farklı tarife uygulanabilmesi oldu. Aylık hesaplama yapılsa da fatura döneminin iki ayrı aya sarkması durumu karmaşıklığa yol açabiliyor.

Örneğin, bir abonenin sayacı 15 Ocak - 15 Şubat arasında okunduysa; Ocak ayındaki tüketimi o ayın limitlerine, Şubat ayındaki tüketimi ise Şubat ayının limitlerine göre ayrı ayrı değerlendirilecek. Eğer abone sadece bir ayda limiti aşmışsa, faturasının o aya tekabül eden kısmı zamlı, diğer kısmı ise normal tarifeden hesaplanacak.

LİMİT AŞILDIĞINDA FİYAT 18 TL'YE ÇIKIYOR

BOTAŞ tarafından açıklanan yeni tarifeye göre, meskenlerde kullanılan doğalgazın Kademe-1 (normal) birim fiyatı 10,625000 TL olarak belirlendi. Ancak bulunduğu ilin aylık ortalama tüketim limitini yüzde 75 oranında aşan aboneler için Kademe-2 fiyatı devreye girecek. Bu ikinci kademede birim fiyat, birinci kademeye göre yüzde 69,41 oranında daha yüksek bir seviye olan 18,000000 TL olarak uygulanacak.

İLLERE GÖRE ÖZEL TÜKETİM SINIRI

Doğalgazda kademeli sisteme geçilirken Türkiye'nin iklim çeşitliliği de dikkate alındı. EPDK, her il için ayrı bir aylık ortalama tüketim limiti belirledi.

Yüksek Tüketim: Hakkari (1401 m³), Erzurum (1348 m³) ve Ardahan (1317 m³) gibi soğuk iller en yüksek tüketim ortalamasına sahip.

Düşük Tüketim: Adana (521 m³), Osmaniye (527 m³) ve Mersin (531 m³) gibi sıcak iller ise en düşük tüketim grubunda yer alıyor.

Metropoller: İstanbul'da ortalama tüketim 869 m³, Ankara'da 1067 m³, İzmir'de ise 736 m³ olarak kayıtlara geçti.