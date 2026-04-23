Pitbull saldırısına uğrayan sanatçı Onur Akay’ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Ağır enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Akay’ın solunum desteğine ihtiyaç duyduğu ve entübe edildiği bildirildi. Doktorlar, ilk 48 ila 72 saatin hayati önemde olduğuna dikkat çekiyor.

TV100'de yer alan habere göre; saldırı sırasında köpeğin salyasında bulunan bakteriler ısırık yoluyla Akay’ın vücuduna geçti. Bu durumun, halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen nekrotizan fasiit enfeksiyonuna neden olduğu ve özellikle burun bölgesinde doku kaybına yol açtığı belirtildi. Yetkililer, tedavi sürecinde ilk 48 ila 72 saatin hayati önem taşıdığını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Onur Akay, köpeği Leo ile yürüyüşe çıktığı sırada başıboş bir pitbull cinsi köpeğin hedefi olmuş ve burnundan ağır yaralanmıştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sanatçının, burnundan 2 santimlik bir parça koptuğu tespit edilmiş ve kopan parça yapılan bir saatlik operasyonla yerine dikilmişti.









Sanatçının burnuna 9 , dudağına ise 3 dikiş atılmıştı. Geçtiğimiz hafta sonu kanama geçirerek yeniden hastaneye kaldırılan Onur Akay'ın, burnundan kopan 2 santimlik dokunun yüzde sekseninin tutmadığı anlaşılmıştı. Yeniden ameliyata alınan sanatçının, burnun kendi dokularından kaydırma yöntemi ile onarıldığı ve sağlıklı dokunun nakledildiği ifade edildi.

ET YİYEN BAKTERİ TEHDİDİ

Köpeğin ağzında ve salyasında bulunan bakterinin ısırma sonucu deri altına geçtiği ve nekrotizan fasiit (halk arasında "et yiyen bakteri" hastalığı) adı verilen enfeksiyon nedeniyle, burnunda doku ölümüne (nekroz) yol açtığı öğrenildi.

Öte yandan sanatçının sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan bazı iddiaların henüz resmi olarak doğrulanmadığı da belirtildi.