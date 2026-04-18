Kadıköy'de Ederson isyanı vardı. Sezon boyunca birçok maçta beklenen performansın altında kalan Brezilyalı file bekçisi milli takım dönüşü formunu yükseltiyordu. Ancak dün akşam öyle bir hata yaptı ki şampiyonluk yolunda kaybedilen kritik 2 puanın

sorumlusu oldu.

Fofana’nın ceza sahasına gönderdiği uzun topta kalesini gereksiz terk eden tecrübeli file bekçisi takım arkadaşlarını da bozup gole sebebiyet verdi. Yıllık 12.5 milyon Euro maaş alan Ederson bitiş düdüğü sonrası sahayı ıslıklar eşliğinde terk ederken, sosyal medyada da ağır eleştiriler aldı.