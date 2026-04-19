Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında 90+8'de Çaykur Rizespor'dan yediği golle yıkıldı. Son düdükle birlikte skor tabelası 2-2'yi gösterirken; maç öncesi 5'te 5 yapması halinde şampiyonluğu göğüsleyecek olan Sarı-Lacivertliler, ipleri yeniden Galatasaray'ın eline verdi.

EDERSON'DAN HATALI ÇIKIŞ

Maçın son anlarında, 90+8'de yaptığı hatalı çıkışla skorun 2-2'ye gelmesinde önemli etkisi bulunan Fenerbahçe kalecisi Ederson ise golle birlikte adeta yıkıldı. Brezilyalı eldiven, karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarının olduğu WhatsApp grubundan "Tüm sorumluluk benim" diyerek özür diledi.

Sabah'ın haberine göre zaman zaman sosyal medyada eşine yapılan eleştiriler nedeniyle mutsuzluğu bilinen deneyimli kaleci, Rizespor'un golünün ardından ayrılık fikrini daha ciddi şekilde ele almaya başladı.

11 MİLYON EURO KAZANIYOR

Sarı-Lacivertliler ise, Brezilyalı file bekçisinin geleceğinin kesinlik kazanması adına menajerini İstanbul'a davet etti. Yönetim, Brezilya Milli Takımı forması giyen tecrübeli eldivenin durumunu Dünya Kupası'ndan önce netleştirmek istiyor.

Fenerbahçe ile 2028'e dek sözleşmesi bulunan Ederson, Sarı-Lacivertlilerden yıllık 11 milyon euro kazanarak Türk futbol tarihinin en çok kazanan kalecisi unvanını elinde bulunduruyor.

Öte yandan Fenerbahçe, Ederson ile yolların ayrılması halinde yüksek potansiyelli ve 24-25 yaşlarında bir kalecinin transferi için düğmeye basacak.