Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 90+8'inci dakikasında yediği golle adeta yıkıldı. 47'de Ali Sowe'un golüyle geriye düşüp 80'de Talisca'nın penaltısı, 86'da Kerem Aktürkoğlu'nun cevaplarıyla öne geçen Sarı-Lacivertliler, 90+8'de kabusu yaşadı. Yenilen golde kale çizgisini boş bırakarak savunmacıların yanına kadar açılan Ederson, puan kaybında öne çıkan isimlerden oldu. Beraberliğin ardından Brezilyalı eldivenin menajerinin İstanbul'a geldiği öğrenildi. MENAJERİNE TALİMAT VERDİ Tecrübeli file bekçisinin, İstanbul'a gelen menajerinden, kendisine yeni takım bulmasını istedi. Takım içinde de Ederson'a tepkiler olduğu iddia edilirken, deneyimli eldivenin Sarı-Lacivertli defteri tamamen kapattığı öne sürüldü. Ayrıca Ederson'un eşi Lais Moraes de sosyal medya hesabında yorumları yalnızca takip ettiği kişilerin cevaplayabileceği şekilde düzenledi.

