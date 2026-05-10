Süper Lig’de sezonu ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe’de gidecek ilk futbolcu belli oldu. Sarı lacivertliler Edson Alvarez’in opsiyonunu kullanmayacağını ve ayrılık kararını oyuncuya iletti.

‘KENDİSİNE BİLDİRDİK’

Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle de dün akşamki Konyaspor maçı öncesi, "Edson ile ilgili bir açıklama yaptık. Teknik ekip olarak bir karar verdik. Bunu da kendisine bildirdik" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Konyaspor karşılaşmasının kafilesinde yer almamıştı.

SADECE 1 ASİST YAPTI

Fenerbahçe'nin sezonun son haftasında konuk edeceği Eyüpspor maçında da forma şansı verilmeyecek olan Edson Alvarez'in sarı-lacivertlilerdeki kariyeri böylece bitmiş oldu. Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Edson Alvarez, 1126 dakika sahada kaldı ve sadece 1 asistlik skor katkısı verdi.