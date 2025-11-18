Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kerem ve Nene’nin farklı özellikleri bulunduğunu, kanatlarda bire bir oynayacak oyuncusunun olmadığını söyledi. Genç teknik adamın raporu doğrultusunda yönetim, sağ kanat ve santrfor için İtalyan pazarına girdi. Bologna’nın İtalyan yıldızı Riccardo Orsolini’nin şartları soruldu.

JUVENTUS DA PEŞİNDE

Kanarya, forvet için de Atalanta’nın golcüsü Gianluca Scamacca’yı gözüne kestirdi. Yönetici Ertan Torunoğulları, bu transferle bizzat ilgileniyor. 1.95 boyundaki golcü, hava hakimiyeti ve bitiriciliğiyle sarılacivertlilerin aradığı forvet profiline uyan bir isim. Scamacca ile F.Bahçe’nin yanı sıra Juventus da ilgileniyor.