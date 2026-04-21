Fenerbahçe’nin bugün Konya ile deplasmanda oynayacağı Türkiye Kupası çeyrek finalinde Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolcular büyük bir ikilem yaşayacak. Yeşil-beyazlılar, son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. İlhan Palut’un öğrencileri formda. Tedesco kupaya önem verip, aslarla sahaya çıkar ve futbolcular da savaşırsa 26 Nisan’daki Galatasaray derbisine yorgun çıkabilirler.

HEDEF DUBLE ZAFER

Ya da sarı-lacivertliler, kupaya önem vermez, hafta sonu da Galatasaray karşısında alınacak muhtemel bir negatif sonuçta hem lig hem kupa şampiyonluğunu kaybedebilirler. Sarı-lacivertli camia ise takımdan hem Konya hem de Galatasaray karşısında zafer ve duble kupa bekliyor. Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nı en son 2022-23’te kazandı.