Rangers’a elenip Avrupa defterini kapayan Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan maçta rakip Samsunspor. 2 maç eksiğiyle Galatasaray’ın 10 puan gerisinde bulunan sarı lacivertlilerin beraberliğe dahi tahammülü yok. Ligin ilk yarısında Samsun’da oynanan karşılaşma 2-2 sonuçlanmıştı.
4 SAKAT 1 SORUNLU
Sarı lacivertli takımda Diego Carlos, İsmail Yüksek, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü’nün sakat- lıkları devam ediyor. Rangers maçı kadrosuna alınmadığı için sosyal medya hesabından Mourinho’yu eleştiren paylaşımlar yapan Saint Maximin’in de oynaması beklenmiyor.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Skriniar, Yusuf, Fred, Amrabat, Kostic, Oğuz, Szymanski, Dzeko, En-Nesyri
Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Soner, Holse, Emre, Dimata, Mouandilmadji.