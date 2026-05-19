Fenerbahçe'de 6-7 haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek seçim öncesi başkanlık adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, çalışmalarını son hızıyla sürdürüyor. "Şampiyon yapıp bırakacağım" diyen Yıldırım'ın ortaya çıkan en dikkat çekici hamlelerinden biri ise Volkan Demirel oldu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'den buruk veda ile ayrılan eski kaptan Volkan Demirel, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde Can Bartu Tesisleri'ne güçlü bir rolle geri dönecek. Son olarak teknik direktörlük kariyerinde Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni çalıştıran 44 yaşındaki Demirel, üst düzey bir sorumluluk alacak.

DEMİREL'DEN YEŞİL IŞIK

Haberde; Volkan Demirel'in de Sarı-Lacivertli camiada yeniden görev almaya son derece sıcak baktığı ve bu fırsatı değerlendirmek adına resmi davet beklediği ifade edildi.

Bu sezon iki kez Gençlerbirliği'nin başına geçen 44 yaşındaki teknik adam; Süper Lig'de 13 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.