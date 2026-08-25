Fenerbahçe, Maltepe Futbol Akademisi projesini resmen hayata sokuyor. Sarı lacivertli yönetim, akademide yer alacak 6 futbol sahası için zemin iyileştirme çalışmalarına başladığını duyurdu.

125 bin metrekare alan üzerine kurulan yerleşke için Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Fenerbahçe’mizin geleceğini inşa ediyoruz. Kulübümüzün geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biri olan Maltepe Futbol Akademisi'nde, yer alacak 6 futbol sahası için zemin iyileştirme ve tesviye çalışmalarına başlandı.

Sporcu gelişiminden eğitim ve performans alanlarına uzanan kapsamlı yapısıyla Maltepe Futbol Akademisi, Fenerbahçe futbolunun geleceğine hizmet edecek.

Yaklaşık 125.000 m² alan üzerine kurulan yerleşkede; Akademi tesislerinin yanı sıra yönetim ve medya birimleri de yer alacak.

Fenerbahçe’nin geleceği için bugünden güçlü bir temel atıyoruz."