Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun yerine bu takımın başında yer alan teknik sorumlu Zeki Murat Göle'nin maç sonu basın toplantısında ise ilginç anlar yaşandı.

"FUTBOL ADINA BİR ŞEY YOK"

Teknik sorumlu Göle, yanıtlamak üzere basın mensuplarının sorularını beklese de gazetecilerden soru gelmedi. Ardından Göle, maçla ilgili kısa değerlendirmesinin ardından taraftarlardan özür dileyerek alandan ayrıldı:

"Bu akşam bizim adımıza, futbol adına değerlendirecek pek bir şey yok. İlk dakikadan 90'ıncı dakikaya kadar istediğimiz performansı sergileyemedik. Böyle kötü bir futbol akşamı yaşattığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz."