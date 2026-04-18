Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025-28 Şubat 2026 arasındaki döneme ilişkin mali tablo ile ilgili bilgilendirme yaptı.

TOPLAM BORÇ 27 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ

Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 8 milyar 997 milyon TL olduğunu söyledi. Vodina, kulübün borç ve yükümlülüğünün 26 milyar 202 milyon TL, öz kaynaklar birikmiş zararın 1 milyar 91 milyon TL olduğunu belirtti. Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcunun ise 27 milyar 293 milyon lira olduğu duyuruldu.