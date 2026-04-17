Fenerbahçe Kulübü, Çaykur Rizespor maçında okul saldırıları nedeniyle anlamlı bir hamlede bulundu. Sarı-lacivertliler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarından dolayı mücadele öncesinde yapılacak olan etkinlikleri gerçekleştirmedi. Karşılaşma öncesi için planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikler yapılmadı. Ayrıca Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesi ısınma çalışmalarında okullara yönelik gerçekleştirilen saldırılara dikkat çekti. Futbolcular ısınma çalışmalarında, "Okullar evimiz, çocuklar geleceğimiz" yazan tişörtlerle sahada yer aldı.

