Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, şimdiden harekete geçti. Sarı lacivertliler, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi bitecek Anthony Rüdiger’i kadrosuna katmak istiyor. İspanyol devi, 33 yaşındaki Alman stoperle yeni sözleşme yapmayı düşünmüyor. Sarı-lacivertliler, Rüdiger’i bedelsiz transfer etmek amacıyla oyuncu ve menajeriyle temasa geçti. Juventus’un yanı sıra Premier Lig’den bazı kulüpler de tecrübeli savunmacıya talip. Antonio Rüdiger'in Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ile yakın arkadaş olduğu biliniyor.

