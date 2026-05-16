Fenerbahçe sezonu kendi evinde oynayacağı ikas Eyüpspor maçıyla birlikte kapatacak. Sarı-lacivertliler karşılaşmanın son idmanını bugün gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sidiki Cherif'te antrenmanda aldığı darbe sonrasında sağ ayak bileği travması tespit edildiği belirtildi. Matteo Guendouzi'nin Konyaspor maçında baldır bölgesinde ağrı hissettiği ve tedavisine başlandığı, ayrıca Marco Asensio'nun ise dizindeki ağrıların arttığı kaydedildi. Söz konusu 3 oyuncunun yarın ligin son haftasındaki ikas Eyüpspor müsabakasında kadroda yer almayacağı bildirildi. Fenerbahçe’de ayrıca, Talisca sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı. Galatasaray maçı öncesi aldığı cezayla sezonu kapatan Ederson ise kulüpten izin alarak ülkesine dönmüştü.

