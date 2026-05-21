Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de kaleci Ederson'un ayrılık ihtimali kuvvetleniyor. Brezilyalı file bekçisinin ayrılık ihtimaline yönelik sarı lacivertliler kaleci transferi için şimdiden harekete geçti. Sarı-lacivertli kulüp, Paris Saint-Germain forması giyen Lucas Chevalier için harekete geçti. Sabah'ın haberine göre; 24 yaşındaki Fransız kalecinin, PSG’den ayrılmayı değerlendirdiği ve Fenerbahçe’nin transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi. Haberin detayına sarı lacivertli ekibin 30 Mayıs Cumartesi günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak final karşılaşması sonrası resmi temaslara başlaması bekleniyor. Transfer sürecindeki dikkat çekici detaylardan biri de N'Golo Kante oldu. Fransız yıldızın, oyuncuyla ilgili süreçte devreye girerek olumlu referans verdiği öne sürüldü. Sarı lacivertlilerde yapılacak başkanlık seçiminin ardından transfer süreci netlik kazanacak.

