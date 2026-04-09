Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen günün antrenmanında sakatlığı bulunan İsmail Yüksek'in takımla çalıştığı görüldü.

Beşiktaş derbisinin ardından konuşan Domenico Tedesco, İsmail Yüksek'in sakatlığı hakkında "İsmail giremedi, çünkü dün idmanda şiddetli bir darbe aldı, ayağında ödem vardı. Koşması bile zordu. İlaç alıp kulübede olmak istedi, 5-10 dakika olsun yardım edebilmek için. İsmail'in ve takımımızın sahip olduğu ruh budur." ifadelerini kullanmıştı.

YARIN KAYSERİ’YE UÇACAK

Öte yandan Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Fenerbahçemiz, 11 Nisan Cumartesi akşamı deplasmanda Z. Kayserispor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 29. hafta maçının hazırlıklarını, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında iki gruba ayrılan oyuncularımız, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı. Futbol Takımımız, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından Kayseri’ye gidecek." ifadeleri kullanıldı.