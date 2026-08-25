Fenerbahçe'nin deneyimli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'den Lyon maçı öncesinde dikkat çeken bir hamle geldi. Milli futbolcu, Instagram hesabını kapattı. Söyüncü'nün bu kararı, sarı-lacivertli ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon ile oynayacağı karşılaşma öncesinde geldi. Fenerbahçe'nin açıkladığı kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Mert Günok ve Marco Asensio ile TÜMOSAN Konyaspor maçında kafa travması yaşayan Kerem Aktürkoğlu da yer almadı. Çağlar Söyüncü'nün Instagram hesabını kapatması, son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle taraftarların deneyimli stopere yönelik tepkilerinin bulunduğu bir döneme denk geldi. Fenerbahçe'nin 21 kişilik Lyon kamp kadrosunda Ederson, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Romelu Lukaku ve Vedat Muric yer aldı. FENERBAHÇE TUR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki play-off turunun ilk karşılaşması 18 Ağustos'ta İstanbul'da oynandı. Kadıköy'deki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'daki Groupama Stadı'nda oynanacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Fenerbahçe'nin normal sürede kazanması halinde sarı-lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi lig aşamasına adını yazdıracak. Lyon'un kazanması halinde Fransız ekibi turu geçecek. Beraberlik durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek; uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen takım seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

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