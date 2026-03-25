Genç fenomen Kübra Karaaslan hayatını kaybettiği belirtildi. Karaaslan’ın intihar ederek hayatına son verdiği iddia edildi. Hesaplarını kapatarak ortadan kaybolan fenomene ne olduğu merak edilirken arkadaşı olduğunu belirten bir kişi mezar başında paylaşım yaptı. İddialara dair resmi bir açıklama gelmedi. Kübra Karaaslan'ın ailesi de sessizliğini koruyor.

MEZAR PAYLAŞILDI

Kübra Karaarslan'ın ortadan kayboluşunun ardından, adının yazılı olduğu bir mezar görüntüsü de paylaşıldı. Kullanıcılar söz konusu gönderinin altına çok sayıda taziye mesajı ve yorum bıraktı.

ARKADAŞI PAYLAŞIM YAPTI

Paylaşımlarda “Allah rahmet eylesin” ve “Kalabalık içinde yalnızlığın sonu…” gibi ifadeler öne çıktı.

Öte yandan konuya ilişkin olarak Karaaslan’ın ailesi veya yakın çevresinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Karaarslan'ın arkadaşı olduğunu belirten Resul isimli bir kişi mezar başında fotoğraf paylaşarak "sen kimseye kıyamazdın, kendine kıydın Kübram" notu ile paylaşım yaptı.