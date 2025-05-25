A Milli Kadın Voleybol Takım, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Modena kentinde organize edilen AIA AeQuilibrium Kupası'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, rakibine 14-25, 25-22, 17-25, 29-27 ve 15-19'luk setlerle 3-2 mağlup oldu.
Turnuvaya 3-1'lik Almanya galibiyetiyle başlayan milli takım, organizasyondaki son maçında Hollanda ile mücadele edecek.
- İTALYA: Malual, Giovannini, Munarini, Cambi, Omoruyi, Nwakalor, Moro (L), Boldini, Frosini, Nardo, Degradi 10, Nervini
- TÜRKİYE: Dilay,, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Eylül (L) (Meliha, Elif, Berka, Ayşe)
- SETLER: 14-25, 25-22, 17-25, 29-27, 15-9
- SÜRE: 122 dakik