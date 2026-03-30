ABD basını, İran’da haftalar sürebilecek kara harekatı üzerinde hazırlık yapıldığını iddia ederken Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, kara savaşının, piyasalar için ‘en kötü’ senaryo olacağını vurguladı.

Piyasaların şu anda ABD ve İsrail’in, İran’a karşı başlattığı savaşın ‘kısa’ süreceği beklentisiyle fiyatlandığını belirten Eryılmaz, “Kara harekatı senaryosunda piyasalar ‘en kötü senaryo’ fiyatlamasına geçebilir. Savaşın uzaması Merkez Bankası’nın (TCMB) işini de zorlaştırır” dedi.

FAİZİ ARTIRIR

Eryılmaz, petrol fiyatlarının artmaya devam ettiği ve savaşın ‘kötüleştiği’ senaryoda TCMB’nin 22 Nisan’ı dahi beklemeden ‘olağanüstü’ bir toplantıyla politika faizini artırabileceğini söyledi. Eryılmaz, altınla ilgili “Altında momentum zayıf.

Altında yön belirsiz, şu anda nötr bölgedeyiz” diye konuştu. Filiz Eryılmaz, savaşın uzadığı senaryoda Borsa İstanbul’un 12 bin 600 puanın altına sarkabileceğini belirtti.

