Financial Times’ta yer alan habere göre Nestle, aralarında San Pellegrino ve Perrier gibi ikonik markaların bulunduğu su işindeki %50 hissesini satışa çıkardı. Dev özel sermaye şirketlerinin yarıştığı ihalede bu birime biçilen 5,5 milyar euroluk değerleme, Türkiye ekonomisinin amiral gemisi olan şirketlerin borsa değerleriyle kıyaslandığında ortaya çarpıcı bir dengesizlik çıkardı.

BİR SU MARKASI BİR TURKCELL EDER Mİ?

Haber Hürriyeti'nden Ercan İnan’ın dikkat çektiği bu kıyaslama, Türk şirketlerinin gerçek potansiyelinin altında fiyatlandığını ortaya koydu.

Nestle’nin su birimi 2025 yılında 1,1 milyar euro ciro ve yaklaşık 126 milyon euro kâr üretirken, 5,5 milyar euro piyasa değeri üzerinden fiyatlanıyor. Bu durum, birimin kârının tam 43,5 katına değer bulduğu anlamına geliyor.

Öte yandan Türkiye’nin teknoloji devi Turkcell’in piyasa değeri 5,2 milyar dolar, global oyuncumuz Anadolu Efes’in değeri 2,2 milyar dolar, sanayi devimiz Arçelik’in değeri ise 2 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor. Yani Nestle’nin lüks su markaları, Türkiye’nin en büyük iletişim ve sanayi gruplarından daha yüksek bir piyasa değerine sahip.

ŞİRKETLER DEĞİL ÜLKE RİSKİ FİYATLANIYOR

Analizde en dikkat çekici nokta, bu düşük değerlemelerin suçlusunun şirket yönetimleri değil, Türkiye’nin genel "marka değeri" olduğu vurgusu. Şirketlerin ayaklarındaki pranga olarak nitelendirilen; hukuk sistemi, vergi düzeni, ekonomik tablo ve jeopolitik riskler, dev şirketlerin değerini aşağı çekiyor. Uzmanlara göre, eğer Turkcell bir Alman şirketi olsaydı mevcut verileriyle piyasa değeri 20 milyar doları aşabilirdi. Ancak Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik konjonktür, devleri küresel rakipleri karşısında dezavantajlı konuma düşürüyor.

ANKARA BAŞARILI OLURSA ŞİRKETLER UÇAR



Geçmiş yıllardaki istikrar dönemlerinde Türk bankalarının milyarlarca dolara yabancı yatırımcı bulduğu hatırlatılan analizde, mevcut durumun "moral bozucu" olduğu ifade ediliyor. Sonuç olarak, Türkiye’deki şirketlerin piyasa değerlerinin hak ettiği noktaya gelmesi için topun devlet yönetiminde olduğu belirtiliyor. Ankara’nın hukuk ve ekonomi alanında atacağı başarılı adımların, "su"dan ucuz hale gelen Türk devlerini yeniden küresel vitrine taşıması bekleniyor.