ABD’de yaşayan Blake Edwards ve eşi, üniversite sonrası düşük gelirle başladıkları çalışma hayatında yaklaşık 9 yıl içinde milyon dolarlık net servete sahip oldu.

MarketWatch'ta yer alan habere göre Edwards, üniversiteden sonra satış sektöründe yılda 60 bin doların altında gelir elde ederken, eşinin saatlik ücreti sadece 10 dolardı. Daha sonra öğretmenliğe geçen Edwards’ın yıllık maaşı 19 bin dolara kadar düştü.

Çift, üç yıl boyunca toplamda 100 bin doların altında gelir elde etmelerine rağmen düzenli tasarruf yapmaya devam etti. Zaman içinde maaş artışları, ev yatırımı ve kariyer değişiklikleriyle gelirlerini artıran çiftin toplam hane geliri 200 bin doları aştı.

EĞİTİM İÇİN BORÇLANMAKTAN KAÇINDI

Edwards, servet birikimindeki birinci önemli adımın öğrenci kredilerinden uzak durmak olduğunu sdile getirdi.

Spor bursu sayesinde düşük maliyetli bir devlet üniversitesinde eğitim aldığını söyleyen Edwards, lisans eğitimi boyunca ailesinin kira ve gıda desteği sağladığını belirtti.

Lisansüstü eğitiminde ise işveren desteğiyle eğitim masrafının yarısını karşıladığını söyleyen Edwards, geri kalan kısmı kendi birikimleriyle ödediğini dile getirdi.

GELİRİNİN YÜZDE 15'İNİ YATIRIMA YÖNLENDİRDİ

Çiftin en önemli alışkanlıklarından biri, gelir seviyeleri hangi seviyede olursa olsun maaşlarının en az yüzde 15’ini düzenli olarak yatırım hesaplarına aktarmalarıydı.

Emeklilik yatırımlarının yanı sıra gelirlerinin yüzde 10’unu acil durum fonu için ayıran çift, ayrıca yüzde 10’luk kısmı bağış olarak ayırdı.

Edwards, gelir arttıkça yaşam standartlarını aynı ölçüde yükseltmemelerinin uzun vadede büyük avantaj sağladığını söyledi.

YATIRIM TERCİHLERİ BELLİ OLDU

Yatırım stratejisinde karmaşık ürünlerden kaçındıklarını söyleyen Edwards, ağırlıklı olarak endeks fonlarına yatırım yaptıklarını belirtti.

Çiftin yatırım yaptığı araçlar arasında Vanguard tarafından sunulan toplam ABD hisse senedi piyasasını takip eden VTI fonu ile küresel hisse senetlerini izleyen VT fonu bulunuyor.

Edwards, “Karmaşıklığı mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyorum” dedi.

ARAÇLARINI NAKİT PARAYLA ALDILAR

Çift, otomobil alımlarında kredi kullanmadılar. Edwards’ın eşi birkaç yıl önce ikinci el bir aracı tamamen nakit ödeyerek satın aldı.

Araç seçimlerinde dayanıklılık ve düşük bakım maliyetine odaklandıklarını belirten Edwards, ikinci el kaliteli araçları tercih ettiklerini ifade etti.

KONUT GİDERLERİNİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE TUTTU

Edwards, toplam konut maliyetlerinin gelirlerinin yüzde 25’ini aşmamasına dikkat ettiklerini söyledi.

Çift, 2020 yılında Atlanta banliyölerinde yaklaşık 250 bin dolara üç odalı bir ev satın aldı. Aylık mortgage ödemeleri ise yaklaşık 1.400 dolar seviyesinde bulunuyor.

Edwards, büyük ve pahalı bir “hayal ev” yerine maliyet kontrolünü öncelik haline getirdiklerini belirtti.

PİYASA FIRSATLARI İÇİN NAKİT REZERV TUTTU

Çift, mortgage borcunu erken kapatmak amacıyla para piyasası hesabında biriktirdikleri 100 bin doları, 2025 yılında piyasalardaki sert düşüş sırasında hisse senedi yatırımına yönlendirdi.

Edwards, bu yatırımın kısa sürede net servetlerine yaklaşık 40 ila 45 bin dolar katkı sağladığını söyledi.

Finansal fırsatların önceden tahmin edilemeyeceğini belirten Edwards, “Henüz ne olduğunu bilmediğiniz fırsatlar için bile finansal olarak hazırlıklı olmanız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.