Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde yer alan Çakallı köyünde, mahalle sakinlerinin ortak kullanımında olan bir fırının tavanı sabah saatlerinde çöktü. Saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, o esnada fırında bulunan 6 kadından 5’i hızlıca dışarı çıkarak kurtulmayı başarırken, 62 yaşındaki Fatma Altın beton tavanın enkazı altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Altın’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri incelemelerinin ardından Fatma Altın’ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna nakledildi. Yetkililer, tavan çökmesiyle sonuçlanan olayla ilgili adli soruşturma başlattı.

