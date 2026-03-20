Ticaret Bakanlığı, ramazan öncesi beyaz et fiyatlarında gözlenen yüzde 15 civarındaki artış nedeniyle tavuk eti ihracatını Şubat 2026 itibarıyla durdurmuştu. İç piyasada arzı güçlendirmek ve tüketicinin uygun fiyatlı ürüne erişimini sağlamak amacıyla alınan bu kararla ramazan boyunca tavuk eti fiyatında istikrar sağlanmıştı. Fakat bayrama sayılı günler kala peş peşe gelen zamlarla tavuk eti fiyatları tekrar yönünü yukarı çevirdi.

İKİ GÜNDE YÜZDE 25 ZAM

Büyük üreticiler tavuk eti fiyatlarına önce yüzde 10, iki gün sonra da yüzde 15 zam yaptı. Böylece bayrama girerken tavuk eti fiyatları yüzde 25 zamlanmış oldu. Gelen zamlar en çok tavuk kanadına yansırken, yaprak kanat fiyatları 500 lirayı aştı. Bazı online satış platformlarında kanadın kilosunun 555 liraya, yarım kilosunun ise 407.50 liraya satıldığı görüldü.

YAPRAK KANAT FİYATI FIRLADI: KİLOSU 800 LİRAYI BULDU

Tavuk üreticisinden kilosu 85-90 liraya çıkan bütün tavuğun (karkas) piyasa satış fiyatı 110-140 lira arasında değişiyor. Izgara kanat olarak bilinen bütün kanat ise satış noktalarına ortalama 210-240 liradan veriliyor. Bütün kanat fiyatları piyasada 400 liraya kadar çıkarken, aynı ürün yaprak kanat haline getirildiğinde ise fiyatlar 500 lirayı aşıyor.

İstanbul'da bazı kasaplarda yaprak kanadın kilosu 750 ila 800 liradan satılırken, bütün tavuğun fiyatı ise 250 lirayı buluyor.

'GELEN ZAM NORMAL' YORUMU

İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Ali Güla, gelen zammı "normal" olarak değerlendirdi. Yakın zamanda tabağa ve poşete zam geldiğini dile getiren Güla, "Her şeye zam geldi. Mazota gelen zam, nakliyeye yansıyınca işverene de yansıdı. Zaten tavuğa bir senedir zam gelmiyordu" ifadelerini kullandı.

REYONLARDA ETİKET BİLMECESİ

Kasaplarda fiyat etiketi çoğu yerde reyonlara konulmuyor; sadece kilogram bilgisi belirtiliyor. Yaz mevsimiyle birlikte tavuk kanadına olan talep artıyor. Marketlerde aynı gramajlı 2 farklı marka ürünün arasındaki fiyat 100 TL'yi aşıyor.

Güçlü talep nedeniyle kasaplarda ve bazı satış noktalarında tavuk kanadı, ederinin çok üzerinde pazara sunuluyor. Satıcılar ise bu yüksek talebi bir fırsat kapısı olarak görüyor ve fiyatları yükseltiyor. Öte yandan sanal pazaryerlerinde ise çok daha yüksek satış rakamları görülebiliyor. Bazı alışveriş siteleri, tavuk kanadının yarım kilosunu 400 liradan daha yüksek bir fiyata satıyor.