Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi Wuling otomobil pazarını dünya çapında ilgilendiren en büyük tartışmalardan birine nokta koymak adına hamle yaptı. Uzun süredir devam eden bir tartışma olan elektrikli otomobil pazarından yüksek fiyatlar üzerine Wuling yeni elektrikli otomobil modelini duyurdu. Düşük fiyat ve yüksek performans politikasıyla üretilen model bazı özellikleri ile de ön plana çıkıyor.

GÜNLÜK KULLANIMA ODAKLI BİR OTOMOBİL

Elektrikli otomobil üreticisi Wuling'in Çin'de tanıttığı yeni otomobil 2026 Wuling Hongguang Mini EV ismi ile tanıtıldı. Şehir içi kullanımda sağladığı kolaylık, düşük fiyat ve yüksek performans gibi nitelikleri ile dikkat çeken model Mart ayının son günlerinde tanıtıldı. Satışa dört farklı versiyon olarak çıkan Mini EV modeli için belirlenen satış fiyatı ise 6 bin 200 dolar ile 7 bin 60 dolar aralığında oldu. Yani Türkiye fiyatı ile araç 275 bin TL civarı bir ücretten satışa sunuldu.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DİKKAT ÇEKENLER

Wyling tarafından üretilen 2026 Hongguang Mini EV yenilenen bir dış tasarıma sahip. Bunun yanında modelde 10,1 inç dokunmatik ekran, uzaktan klima kontrol sistemi ve katlanabilen arka koltuklar gibi dikkat çeken detaylar da bulunuyor.

Şirket tarafından açıklanan bilgilere göre aracın en üst versiyonu Çin test standartlarına göre 301 kilometre menzil sunuyor. Aracın hızlı şarj desteği sayesinde bataryası yüzde 30 seviyesinden yüzde 80'e yalnızca 30 dakika gibi bir sürede ulaşıyor. Araç bu özellikleri ile şehir içi kullanım ve günlük kısa mesafede güçlü bir seçenek olarak görülüyor.