Türkiye Çiftçi Birliği tarafından paylaşılan sebze ve meyve fiyatlarında milyonlarca vatandaşı endişelendiren bir tablo ortaya çıktı.



Geçtiğimiz yıl etkili olan zirai don felaketinin ardından artan fiyatlar, bu yıl da Akdeniz'de görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle tarihi seviyelere yükseldi. Türkiye'nin tarım deposu olan şehirlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle biberlerin çiçek açmaması, Antalya Hali'nde fiyatların 250 liraya kadar yükselmesine neden oldu.









Hal fiyatlarına ek olarak, Orta Doğu'da artan tansiyon nedeniyle petrol ve gübre fiyatlarının da zamlanması, meyve ve sebzelerin satış maliyetlerinin katlanarak artmasına yol açtı.



İçerenköy semt pazarında sivri biberin kilosu 500 TL'ye ulaşırken, ülkenin birçok bölgesinde domates pazar ve marketlerde 200 liradan satışa çıkarıldı.



HABERİ ALANLAR STOKLAMAYA BAŞLIYOR



Fiyatların yalnızca bir gün içerisinde yüzde 100'e varan oranlarda artış göstermesi ise vatandaşların kara kara düşünmesine neden oldu. Çiftçiler domates ve biber başta olmak üzere çok sayıda meyve ile sebzenin ilerleyen günlerde daha da pahalı hale gelebileceğini belirtirken, bu durumu haber alan vatandaşlar market ve pazarlara akın ederek ürün stoklamaya başladı.







Satın alınan kilolarca biber ve domates ile halk arasında 'kışlık' olarak bilinen konserveler hazırlanırken, konuya ilişkin yetkili kurumlardan uyarı geldi.



Şu anda meyve ve sebze arzında bir sorun yaşanmadığını belirten hal yetkilileri, fiyatları dengeleyecek adımların hızla atılacağını ifade etti.