SÖZCÜ’ye bilgi veren bir enerji analisti, “Fosil yakıt fiyatlarının bu gidişatı devam ederse doğalgaza yeni bir zam olacağını düşünüyorum. Bu zam da yaklaşık yüzde 20 olabilir” değerlendirmesini yaptı.

KÂR ZAMMI

Bu yılın yağışlı geçmesi sayesinde doğalgazın elektrik üretimindeki payının yüzde 25’ten yüzde 7’ye indiğini söyleyen analist, “Ancak doğalgaz savaş öncesine göre yüzde 70 arttı. Yüksek hidrolik ve düşük elektrik toptan satış fiyatları nede- niyle doğalgaz santrallerinin kâr marjı çok azaldı. Elektrik zammı da bu nedenle geldi” bilgisini verdi. Analist, fosil yakıtlara bağımlılığın bir sorun olduğunun altını çizerek “Her yıl doğalgaz ve kömür santrallerine bel bağlayıp onları sistemde tutmak için teşvik verdikçe santraller, sübvansiyona bağımlı kalıyor” ifadesini kullandı.

Enerji Uzmanı Önder Algedik ise elektrik zammına tepki gösterdi. Algedik, birinci kademede enerji bedelinin artmadığını ancak dağıtım bedelinin yüzde 32 oranında zamlandığını be- lirterek “Zamlanan elektrik bedeli değil. Asıl zam gören dağıtım şirketlerine giden para! Biraz da ikinci kademenin üretim bedeli” eleştirisini yaptı.

ELEKTRİK FİYATLARI DÜŞTÜ, FATURA ZAMLANDI

EPİAŞ’ın verisine göre piyasada elektrik fiyatları bu yıl yüzde 81 geriledi ama vatandaşın faturası yüzde 25 oranında zamlandı. Piyasa takas fiyatı ocak-nisan döneminde 54 Euro’dan 10 Euro’ya indi.