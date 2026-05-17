Türkiye'de yürütülen bir kara para soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Flash Haber TV’de yolun sonuna gelindi. TMSF yönetimindeki kanal, radikal bir karar alarak bugün itibarıyla tüm canlı yayın faaliyetlerini tamamen durdurdu.

Kapanma ve yaklaşan ihale sürecine ilişkin tüm detaylar kanal yönetimi tarafından çalışanlara resmen tebliğ edildi. Alınan karar doğrultusunda, tüm personelin tazminatlarının eksiksiz olarak ödenmesi kaydıyla canlı yayın ekranı karartıldı.

SADECE ARŞİV YAYINLARI DÖNECEK

Kanalın geleceğine dair yol haritası da netleşti. Flash Haber TV, TMSF tarafından resmi satışı gerçekleştirilene kadar ekranlarda sadece arşiv yayınları ile yer alacak. Bu süreçte kanalın yayın hayatına devam etmesi beklenmezken, beraberinde yayın lisansı ve teknik malzemelerin satışı için de en kısa sürede ihale ilanı açılacağı öğrenildi. Böylece bir dönemin dikkat çeken haber kanallarından biri, satış masasına konulmak üzere canlı yayın defterini kapatmış oldu.

TEŞEKKÜR EDEREK YAYINI KAPATTI

Kanalın son ana haber bültenini sunan isim ise deneyimli gazeteci Şevval Şirin oldu. Tarihi kapanış yayınının ardından sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir veda mesajı paylaşan Şirin, bir kanalın son yayınını yapmanın çok farklı bir sorumluluk ve duygu olduğunu belirtti. Meslek etiğinin önemine dikkat çeken başarılı sunucu, tüm çalışma arkadaşlarının son yayını da büyük bir özveriyle tamamladığını ifade ederek, bu yayınla birlikte Flash Haber TV’nin kapandığını duyurdu ve omuz omuza çalıştığı tüm basın emekçisi dostlarına teşekkür etti.