Ligue 1'de bitime 5 hafta kala liderlik koltuğunda oturan Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finale yükselen Paris Saint-Germain (PSG), Fenerbahçe'nin yıldızını listeye ekledi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Fransız temsilcisi Jayden Oosterwolde'yi transfer listesine aldı. Haberin detayında teknik Direktör Luis Enrique'nin Hollandalı savunmacının oyun tarzını beğendiği aktarıldı. 24 yaşındaki Hollandalı futbolcunun çok yönlü ve modern savunmacı özellikleri ile öne çıktığı ve bu sebeple PSG'nin radarında girdiği ifade edildi.

SEZON SONUNU BEKLİYORLAR

Fransız devinin sezon sonuna kadar oynanacak maçlarda Oosterwolde'yi takip edeceği ve raporlama yapacağı iddia edildi. Gözlemcilerin aldığı notlar ışığında, sezon sonu teklifin resmiyete dökülmesi de bekleniyor. Hollandalı savunmacının piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.