'Fukushima United Stadium' adı verilen proje, klasik beton stadyum anlayışından farklı olarak çevre dostu yapısıyla dikkat çekiyor. Tasarıma göre stadın bazı bölümleri gönüllü taraftarların desteğiyle inşa edilecek. Böylece proje yalnızca spor alanı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma modeli olarak da öne çıkarılacak.

YAĞMUR SUYU VE DOĞAL SERİNLETME SİSTEMİ KULLANILACAK

Projede stadın çatısında biriken yağmur sularının özel depolama alanlarında toplanacağı belirtildi. Depolanan suyun sulama ve çeşitli ihtiyaçlar için yeniden kullanılacağı ifade edilirken, kış aylarında biriken karın ise yaz döneminde doğal serinletme amacıyla değerlendirileceği açıklandı.

Stadyumun inşasında kullanılacak ahşapların büyük bölümünün geri dönüştürülebilir ve yerel kaynaklı olacağı belirtiliyor. Ayrıca yapının modüler sistemle tasarlanacağı, böylece ileride yapılacak değişikliklerde büyük inşaat atıklarının oluşmasının önüne geçileceği aktarılıyor.

Projeyi hazırlayan ekip, stadyumun inşa sürecini bu yıl içinde başlatmayı hedefliyor. Fukushima bölgesinde planlanan çevreci stadın birkaç yıl içinde tamamlanarak hem futbol maçlarına hem de çeşitli sosyal etkinliklere ev sahipliği yapması amaçlanıyor.

DOĞAYLA UYUMLU ŞEKİLDE TASARLANDI

Fukushima’daki yeni stadın çevresinde doğal bitki örtüsünün korunacağı ve geniş açık alanların oluşturulacağı belirtildi. Projede doğal havalandırma sistemleri ve enerji tasarrufu sağlayan çözümlerin de yer aldığı ifade edildi.

Projeyi hazırlayan ekip, stadın yalnızca maç günlerinde kullanılan bir tesis olmayacağını, yıl boyunca bölge halkının vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanı olarak değerlendirileceğini açıkladı. Taraftarların inşa sürecine katılmasının ise projeye farklı bir kimlik kazandırması hedefleniyor.