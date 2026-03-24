İngiltere Championship takımlarından Millwall geçtiğimiz günlerde eşi benzeri görülmemiş ilginç bir anlaşmaya ima attı. Alınan bilgilere göre Millwall, takımın stadyumu olan The Den stadyumunun kullanım haklarını korumak için Lewisham Belediyesi ile masaya oturdu. Kulüp ve belediye arasındaki anlaşmanın süresi dikkat çekti.

FUTBOL TARİHİNE GEÇEN ANLAŞMA

İngiltere kulübü Millwall, The Den stadyumunun kullanım haklarını güvence altında tutmak için Lewisham Belediyesi ile anlaşma imzaladı. İmzalanan anlaşmaya göre stadyum 999 yıl boyunca kulüpte kalacak. Millwall kulübü The Den stadyumuna 3025 yılına kadar sahip olacak.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre anlaşma sadece stadyumu da kapsamıyor. Anlaşma kapsamında kulübün elinde tesisleri genişletme, çevresel projeler yapma ve bölgeye yatırım imkanı da bulunuyor. Kulüp başkanı James Berylson anlaşmayı belirleyici bir an olarak nitelendirdi. Kulübün uzun vadeli planları için istikrar sağlayan anlaşma saha içi ve saha dışı sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye olanak tanıyacak.

Futbol tarihine geçen bu anlaşma 999 yıllık olması nedeniyle nadir görülen bir durum olarak nitelendirildi ve tarihe adını yazdırmış oldu.