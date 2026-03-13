Süper Lig ve Avrupa’da yoluna devam eden Galatasaray şimdiden transfer çalışmalarına başladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor. Takvim'in haberine göre Galatasaray, Manchester City'de forma giyen Bernardo Silva'nın transferi için önemli adımlar attı. İngiliz ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli futbolcunun menajeriyle yaklaşık iki ay önce ilk temasın kurulduğu, görüşmelerin ise ikinci aşamaya geçtiği belirtildi.

MAAŞI BİLE BELLİ

Sarı-kırmızılı yönetimin, imza parasıyla birlikte Portekizli yıldız için yıllık net 15 milyon euro maaşı gözden çıkardığı öne sürüldü. Transfermarkt verilerine göre deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.