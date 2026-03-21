Galatasaray’a Zaniolo piyangosu vurdu… 26 yaşındaki oyuncu, son olarak Serie A'nın 30. haftasının açılış maçına damgasını vurdu. Konuk olduğu Genoa'yı 2-0 yenen Udinese'de ilk golün asistini yapan Zaniolo takımına yine skor katkısı vermeyi başardı ve iyi performansını sürdürdü. Ligdeki son 4 maçında 3 asiste imza atan yıldız futbolcu, toplamda ise 26 karşılaşmada 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Zaniolo'nun performansından memnun olan siyah beyazlı kulübün, satın alma opsiyonunu kullanacağı iddia edildi. İtalyan kulübünün, Galatasaray ile yaptığı anlaşmaya göre Nicolo Zaniolo'nun bonservisinin alınabilmesi için iki yol bulunuyor: Siyah beyazlılar ya Galatasaray'a 10 milyon euro ödeyecekler ya da sonraki satıştan yüzde 50 pay vermek şartıyla 5 milyon euroya Zaniolo'nun bonservisini alacaklar.