Üst üste dördüncü kez Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray, artık Avrupa’da da kalıcı başarı hedefliyor. Süper Lig zaferleri artık kesmiyor, yeni hedef Şampiyonlar Ligi’nde en az ilk 8’de olmak… Bu nedenle transfer politikası da dünya yıldızları hedefiyle şekillenecek. Manchester City’den ayrılacak olan Bernardo Silva, Cimbom’un transfer listesinin 1 numarasında yer alıyor. Galatasaray, güçlü bir teklifle Portekizli yıldızı ikna etmeye çalışacak.

Silva’nın talipleri bir hayli fazla… Futbol milyarderleri olan kulüpler 31 yaşındaki yıldız orta sahayı kapmaya çalışacak. Özellikle Suudi kulüpler hayli istekli. Galatasaray, bu nedenle maaş teklifini en üstten iletecek. Silva’ya senelik 15 milyon Euro net maaş önerecek olan sarı-kırmızılılar, bonuslarla birlikte bu rakamı yukarıya çekebilir.