Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 20.00'de Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Fenerbahçe'nin 90+8'de Rizespor ile berabere kaldığı haftada Sarı-Kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırıp derbi öncesi moral depolayıp arayı yeniden açmak istiyor.

EFSANELERDEN TELEFONLA DESTEK

Galatasaray'ın kazanması halinde derbi öncesi farkı 4 puana çıkaracağı kritik Başkent virajı öncesinde takımın efsane isimleri Fernando Muslera ve Dries Mertens de moral vermek için kolları sıvadı...

Takvim'in haberine göre eski kaptanlar, takım arkadaşlarını arayarak görüntülü konuşmalar gerçekleştirdi. Muslera ve Mertens'in, bu görüşmelerde futbolcuları önemli maç öncesinde motive ettikleri belirtildi.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM"

Galatasaray'ın kalesini 14 yıl koruduktan sonra Arjantin'den Estudiantes'e transfer olan Muslera'nın, "Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Orada olmasam da kalbim sizlerle. Şampiyon olacağımıza inanıyorum" dediği bildirildi.

Geçen sezon sonu futbolu bırakan Belçikalı Dries Mertens'in ise "Kalan maçlarda Galatasaray'ın büyüklüğünü gösterip kupayı alacağınıza inancım tam" diye konuştuğu aktarıldı.